وفاة يو سانغ تشول بطل كأس العالم 2002 متأثرا بمرض السرطان

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توفى اللاعب "يو سانغ تشول" العضو السابق في منتخب كرة القدم الكوري الذي استطاع التأهل إلى الدور قبل النهائي في بطولة كأس العالم 2002، عن عمر يناهز 50 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان.وقد تم تشخيص حالة "يو" بأنه مصاب بالمرحلة الرابعة من سرطان البنكرياس في شهر أكتوبر من عام 2019.وبعد الإعلان عن وفاته، قام عدد من المعزين بزيارة لقاعة الجنازات بمستشفى آسان في سيول، بمن فيهم زميلاه السابقان في المنتخب الكوري "هوانغ سون هونغ" و"كيم بيونغ جي" اللذان كانا يعلبان مع "يو" في بطولة كأس العالم 2002.ويخطط الاتحاد الكوري لكرة القدم لتنظيم مراسم ذكرى للاعب "يو سانغ تشول" خلال المباراة التي ستقام غدا الأربعاء في مدينة "إيل سان" بمقاطعة "كيونغ كي" بين المنتخبين الكوري والسريلانكي، ضمن الجولة الثانية من تصفيات بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.