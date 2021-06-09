عمال توصيل الطرود يخططون للإضراب بدءا من اليوم الأربعاء

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قرر عمال توصيل الطرود النقابيون الإضراب عن العمل اعتبارا من اليوم الأربعاء، احتجاجا على تأخر تنفيذ الاتفاق الثلاثي مع الحكومة وشركات الخدمات اللوجستية.وقال اتحاد التضامن لعمال توصيل الطرود أمس الثلاثاء إن نحو 2,100 عضو لديهم الحق في الإضراب في جميع أنحاء البلاد، وهو ما يمثل نحو ثلث أعضاء الاتحاد، سيبدأون الإضراب إلى أجل غير مسمى.وسيواصل الأعضاء الآخرون الذين لا يحق لهم الإضراب تأخير بدء يوم العمل بمقدار ساعتين، وفقا للاتحاد.وقد تم التوصل إلى الاتفاق في يناير الماضي، حيث وعدت كبرى شركات الخدمات اللوجستية بتوفير عمال إضافيين لفرز الطرود، وذلك بعد وفاة 16 من عمال التوصيل في العام الماضي، بسبب الإفراط في العمل.وعقد اجتماع متابعة في وقت سابق من يوم الثلاثاء لمناقشة التنفيذ التفصيلي، لكن المشاركين فشلوا في التوصل إلى اتفاق.وعزى الاتحاد الفشل إلى ما وصفه بإصرار شركات الخدمات اللوجستية على تأجيل التنفيذ لمدة عام كامل.