Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يدخل النظام المسمى بـ "فقاعة السفر"، والذي يسمح بالسفر دون إجراءات الحجر الصحي بين الدول التي تشهد استقرارا في مكافحة جائحة كورونا، حيز التنفيذ في البلاد الشهر القادم.ومن الدول الأولى الخاضعة لهذا النظام، سنغافورة وتايوان وتايلاند وغوام وسايبان.وسيحتاج أولئك الذين يرغبون في مغادرة البلاد إلى شهادات للتطعيم. كما يتوجب عليهم الحصول على شهادة تفيد عدم الإصابة بالفيروس في غضون 3 أيام من المغادرة.ونظرًا لضرورة إدارة مكافحة الوباء في المرحلة الأولى لهذا النظام، فسوف يتم السماح أولا بالرحلات الجماعية بدلا من الرحلات الفردية.أما الزوار الأجانب الذين يزورون كوريا الجنوبية فيمكنهم التمتع بالرحلات الجماعية فقط.كما قررت السلطات الصحية تحديد عدد الرحلات الجوية بحجم معين في بداية تطبيق النظام، ثم توسيعه تدريجيا وفقا لأوضاع الفيروس.وسوف يتوجب على وكالات السفر التي ترغب في جلب السياح الأجانب الحصول على إذن مسبق من الحكومة الكورية.