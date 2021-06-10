الولايات المتحدة تشدد مجددا على المسار الدبلوماسي لحل قضايا كوريا الشمالية

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية من جديد أن الولايات المتحدة ستواصل الجهود الدبلوماسية لحل القضية النووية لكوريا الشمالية.وأصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" هذا الموقف أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحفي، عندما سُئل عن التقييم الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن كوريا الشمالية يبدو أنها تواصل أنشطتها النووية.وقال "برايس" إن هذه المخاوف بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية أدت إلى قيام الولايات المتحدة بمراجعة نشطة لسياساتها تجاه الشمال، واصفا الصواريخ النووية والباليستية لكوريا الشمالية بأنها تمثل "تهديدا" للولايات المتحدة وحلفائها.وقال المتحدث إن سياسة واشنطن الجديدة تجاه كوريا الشمالية تسعى إلى نهج عملي ومحسوب، وتستكشف السبل الدبلوماسية لحل القضية.وقال إن الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية "سونغ كيم" المعين حديثا سيواصل المشاركة بعمق في الجهود المبذولة لاستكشاف تلك الدبلوماسية العملية القائمة على المبادئ، لإحراز تقدم في هذه المسألة.