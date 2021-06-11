الرئيس يتوجه إلى بريطانيا لحضور قمة السبع

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سيبدأ الرئيس "مون جيه إين" جولة أوروبية اليوم الجمعة، لحضور قمة مجموعة السبع وزيارة عدد من الدول الأوروبية بعدها.وسيغادر الرئيس متوجها إلى "بريطانيا" للمشاركة في قمة مجموعة السبع المقرر عقدها من الجمعة إلى الأحد في "كورنويل". وقد دعيت كوريا الجنوبية إلى المشاركة في القمة كضيف، إلى جانب الهند وأستراليا وجنوب أفريقيا.وسيجري "مون" محادثات ثنائية منفصلة مع قادة بريطانيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي على هامش قمة مجموعة السبع.وقال المكتب الرئاسي إنه ليس من المقرر عقد اجتماع ثنائي رسمي مع رئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" ولا محادثات ثلاثية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، لكنه لم يستبعد إمكانية إجراء محادثات غير رسمية.وعقب اختتام قمة السبع، سيتوجه "مون" إلى فيينا يوم الأحد في زيارة رسمية إلى النمسا، ثم إلى مدريد يوم الثلاثاء في زيارة رسمية إلى إسبانيا تستغرق ثلاثة أيام.