كوريا تعفي الأشخاص الذين تم تطعيمهم في الخارج من الحجر الصحي

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اعتبارا من يوم 1 يوليو، سيتم إعفاء بعض المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا في الخارج من إجراءات الحجر الصحي لمدة أسبوعين عند دخول أراضي كوريا الجنوبية.واتخذت الحكومة الكورية هذا القرار أمس الأحد في اجتماع ترأسه رئيس الوزراء كيم بو كيوم.وبناء على ذلك، سيتم منح إعفاء للأشخاص الذين يدخلون البلاد لزيارة أسرهم، أو لغرض الأعمال التجارية أو الأكاديميين أو المصلحة العامة.وسوف يتم إعفاء هؤلاء المسافرين من العزل الإلزامي لمدة أسبوعين، وذلك بعد أسبوعين من تلقيهم لقاحات أسترازينيكا أو فايزر أو موديرنا أو أي لقاحات أخرى.ومع ذلك، فإن الوافدين من البلدان التي لديها حالات كورونا مختلفة، مثل جنوب إفريقيا والبرازيل، لن يخضعوا لهذا الإعفاء.وأيضا لا يزال يتعين على المسافرين المعفيين الخضوع لاختبار "بي سي آر" قبل وبعد الوصول إلى كوريا الجنوبية.