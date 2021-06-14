مون يعقد قمة مع رئيس الوزراء البريطاني

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عقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" محادثات قمة أمس الأحد مع رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" الذي استضاف قمة مجموعة السبعة الأخيرة.وبحسب المكتب الرئاسي الكوري، أجرى الجانبان محادثات ثنائية لمدة 30 دقيقة تقريبا في منطقة "كورن وول" البريطانية التي عقدت فيها قمة مجموعة السبع لمدة ثلاثة أيام. وقال المكتب الرئاسي إن مون وجونسون تشاركا في الرأي القائل إن الإمداد العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا أمر بالغ الأهمية للتغلب على الجائحة واتفقا على السعي لتوسيع المشاركات بشأن أبحاث اللقاحات وتطويرها.كما أوضح الرئيس مون نتائج قمته الأخيرة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. وردا على ذلك، أعرب جونسون عن دعمه لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية لديها سفارة في بريطانيا.واتفق القائدان على مواصلة التعاون في الاقتصاد والسياسة حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.