الرئيس الكوري يجري محادثات مع الرئيس الفرنسي

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أجرى الرئيس الكوري "مون جيه إين" محادثات مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" على هامش قمة مجموعة السبع في بريطانيا.وعقد الرئيسان قمة غير رسمية لمدة عشر دقائق في منطقة "كورن وول" في جنوب غرب بريطانيا.وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية "بارك كيونغ مي" إن مون وماكرون تباحثا حول جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية في بلديهما.ومن جانبه أعرب الرئيس الفرنسي عن أمله في تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية في مجالات التكنولوجيا الرئيسية، لا سيما في التكنولوجيا المتطورة مثل أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية. وردا على ذلك، قال مون إن كوريا الجنوبية تأمل أيضا في تعزيز التعاون في تلك المجالات، سواء مع فرنسا أو مع الاتحاد الأوربي.كما أطلع مون ماكرون على نتائج قمته الأخيرة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، معربا عن توقعاته بتحسن العلاقات بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة. وردا على ذلك، كرر ماكرون دعمه القوي لمبادرة حكومة مون لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.