ارتفاع معدلات تأييد الحزب المعارض الرئيسي

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اتسعت الفجوة بين معدلات تأييد حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي والحزب الديمقراطي الحاكم بفارق حوالي 10%.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من يوم السابع وحتى الحادي عشر من يونيو الجاري على 2512 من المواطنين البالغين، بلغت معدلات تأييد الحزب المعارض الرئيسي 39.15% بزيادة قدرها 1.1% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما معدلات تأييد الحزب الحاكم فبلغت 29.2%، بانخفاض نسبته 0.5% مقارنة بالأسبوع الأسبق.بهذا، بلغت الفجوة بين معدلات تأييد الحزبين 9.9%.وتلاهما حزب الشعب المعارض الصغير بنسبة 6.7%، والحزب الديمقراطي المفتوح بنسبة 6%، وحزب العدالة بنسبة 3.9%.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" بلغت 38.5%، بزيادة قدرها 0.2% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما بلغت معدلات المعارضة 57.6%، بانخفاض قدره 0.3%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد وناقص 2%.