الفاتيكان يعين أسقفا كوريا جنوبيا لرئاسة مجمع الإكليروس

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أعلن الفاتيكان يوم الجمعة الماضي أن البابا "فرانسيس" قام بتعيين الأسقف الكوري الجنوبي "لازارو يو هنغ شيك" الذي يخدم حاليا رئيسا لأبرشية "ديجون" في كوريا الجنوبية، رئيسا لمجمع الإكليروس في الفاتيكان.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين كاهن كاثوليكي كوري جنوبي ليتولى منصبا عالي المستوى في الفاتيكان.ويعد مجمع الإكليروس جهة مسؤولة عن الإشراف على الأمور المتعلقة بالكهنة والشمامسة الذين لا ينتمون إلى الرهبانية، حيث يشرف المجمع على أكثر من 400 ألف كاهن كاثوليكي في جميع أنحاء العالم.وقال الأسقف "لازارو يو" إنه سيؤدي بأمانة الأدوار والواجبات الموكلة إليه، مضيفا أنه سيقوم بدعم الكهنة في تأدية واجباتهم بسعادة.وبعث الرئيس الكوري "مون جيه إين" ببرقية للأسقف "يو"، هنأه فيها بتعيينه، وقال إن تعيينه رفع مكانة كوريا الجنوبية في المجتمع الدولي.وسيبدأ الأسقف الكوري "يو" أعماله كرئيس لمجمع الأكليروس في الفاتيكان في شهر أغسطس القادم، وتستمر خدمته لمدة خمسة أعوام.