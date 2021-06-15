بدء تطعيم أفراد الخدمة الأساسية تحت سن 30 في كوريا

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بدأت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء في تطعيم موظفي الخدمة الأساسية الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما بلقاحات شركة فايزر المضادة لفيروس كورونا.وبحسب فريق العمل المسؤول عن التطعيم، فإن الأفراد الأساسيين الذين ولدوا بعد يناير 1992، بما في ذلك الشرطة وحرس السواحل ورجال الإطفاء، سيحصلون على أول جرعة من اللقاح اعتبارا من اليوم الثلاثاء. كما ستشمل هذه المرحلة من التطعيم كلا من العاملين الطبيين في العيادات والصيدليات، والمعلمين، والعاملين في مجال الرعاية في رياض الأطفال ومراكز الرعاية النهارية والمدارس الابتدائية. وسوف تستمر هذه التطعيمات حتى يوم السبت القادم.وقد قبلت السلطات الصحية تحفظات حوالي 200 ألف شخص على لقاحات فايزر.ويمكن لـ67 ألف شخص مؤهل للتطعيم في هذه المرحلة الحجز في الفترة من 28 وحتى 30 يونيو عبر موقع فريق العمل الحكومي المسؤول عن التطعيم، على الإنترنت، وهو: https://ncvr.kdca.go.kr