قادة الناتو يعربون عن دعمهم لنزع السلاح النووي الكامل من كوريا الشمالية

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أعربت منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" عن تأييدها لهدف إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه بناء على قرار مجلس الأمن الدولي.جاء ذلك في البيان المشترك الصادر في ختام قمة الناتو التي عقدت في بروكسيل أمس الاثنين بمشاركة قادة 30 دولة عضوا، حيث حثَّ قادة الناتو كوريا الشمالية على الانخراط في مفاوضات هادفة مع الولايات المتحدة من أجل نزع السلاح النووي بشكل كامل.وقد دعوا كوريا الشمالية إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها الدولية بالتخلى عن قدراتها الحربية النووية والكيميائية والبيلوجية والصواريخ الباليستية.كما حثوا بيونغ يانغ على العودة إلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الشاملة المبرمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.