كوريا الجنوبية تتسلم دفعة إضافية من لقاحات فايزر

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وصلت دفعة أخرى مكونة من 650 ألف جرعة من لقاحات كورونا من إنتاج شركة فايزر، وهي كافية لتطعيم 325 ألف شخص، إلى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء.ووفقا لفريق العمل الحكومي المعني بالتطعيم ضد فيروس كورونا، فإن هذه الدفعة، وهي جزء من حوالي 66 مليون جرعة اشترتها كوريا الجنوبية مباشرة من شركة الأدوية الأمريكية، قد هبطت في مطار إنتشون الدولي في الساعة 3:38 صباحا. وكانت الشحنة الأخيرة من بين إجمالي 5,7 مليون جرعة شحنتها شركة فايزر حتى الآن.ومن المقرر أن تتلقى كوريا 7 ملايين جرعة في النصف الأول من هذا العام. ويتم إعطاء لقاحات فايزر لعامة الناس الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما، بالإضافة إلى أولئك الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما والذين تم استبعادهم من لقاحات أسترازينيكا بسبب ارتباطها بحدوث جلطات دموية نادرة، بما في ذلك الجنود والعاملون الأساسيون.وقد أمّنت كوريا، التي يبلغ عدد سكانها 52 مليون نسمة، حتى الآن لقاحات تكفي لما يقرب من 100 مليون شخص.