عمال التوصيل وإدارات الخدمات اللوجستية يقتربون من الاتفاق

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اقتربت نقابة عمال التوصيل في جميع أنحاء كوريا الجنوبية من إبرام اتفاق مع إدارات شركات الخدمات اللوجستية، بشأن تنفيذ تدابير لمنع إرهاق العمل.ووفقا لمصادر حكومية أمس الثلاثاء، حضر عمال التوصيل النقابيون وأرباب عملهم اجتماعا ثلاثيا في مقر البرلمان رتبته وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، حيث ناقشوا خطط الوزارة للتحكيم.وصرح مسؤول حضر الاجتماع بأن العمال والإدارة قد ضيقا بشكل كبير من الاختلافات على الرغم من أن بعض القضايا الخلافية لا تزال بحاجة إلى المعالجة. ومن المقرر عقد اجتماع آخر اليوم الأربعاء. وقد اقترحت الوزارة إعفاء عمال التوصيل من إجراء عملية الفرز بدءا من العام القادم. وتم عقد الاجتماع في الوقت الذي عقد فيه الآلاف من عمال التوصيل مظاهرات بالقرب من البرلمان في يوئيدو في وسط سيول، داعين الحكومة إلى المشاركة بشكل مسؤول في المحادثات لإيجاد حلول.وبموجب اتفاق تم التوصل إليه في يناير الماضي، وعدت شركات الخدمات اللوجستية الكبرى بتوفير عمال إضافيين لفرز الطرود، وذلك بعد وفاة 16 عامل توصيل العام الماضي بسبب الإرهاق. ومع ذلك توقفت المفاوضات بشأن التفاصيل، بما في ذلك موعد توظيف الشركات عمالا إضافيين وكيفية مساعدة عمال التوصيل في الحفاظ على دخلهم.