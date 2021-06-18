كوريا الجنوبية تسعى للمشاركة في مشروع محطة نووية في جمهورية التشيك

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بدأت الحكومة الكورية محاولتها النشطة للحصول على صفقة لبناء محطة نووية في جمهورية التشيك.واجتمع وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "مون سونغ أوك" يوم الجمعة الماضي مع رئيس الوزراء التشيكي "أندريه بابيش"، وأكد أن كوريا الجنوبية ستكون أفضل شريك لمشروع بناء محطات نووية في التشيك.وأشار الوزير الكوري "مون" إلى أن عددا من مشروعات المحطات النووية الجاري تنفيذها في أرجاء مختلفة من العالم يخضع الآن للتأخير في إنشائها، مؤكدا أن مشروع محطة الطاقة النووية الإماراتية التي بنتها كوريا الجنوبية يمثل نموذجا ناجحا تم تنفيذه ملتزما بالجدول الزمني والميزانية المخططة لهما.وأضاف أن كوريا الجنوبية قادرة على تنفيذ مشروع محطة نووية في التشيك بميزانية معقولة ودون تأخير عن الجدول الزمني للإنشاء.ومن جهة أخرى، التقى الوزير الكوري "مون" بنظيره التشيكي "كاريل هافليتشيك، واتفق معه على توسيع نطاق التعاون بين البلدين ليشمل مجالات الصناعة الحيوية، وإنترنت الأشياء، والهيدروجين، والذكاء الاصطناعي.الجدير بالذكر أن الحكومية التشيكية تخطط لبناء محطة نووية تصل طاقتها إلى ما بين ألف وألف و200 ميغاواط بتكلفة مقدارها حوالي 7 مليارات دولار.