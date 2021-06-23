كوريا تتسلم 650 ألف جرعة من لقاحات فايزر اليوم الأربعاء

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من المنتظر أن تتسلم السلطات الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء شحنة إضافية مكونة من 650 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من إنتاج شركة فايزر، وهي تكفي لتطعيم 325 ألف شخص.ووفقا لفريق العمل الحكومي المسؤول عن اللقاحات، أمس الثلاثاء، فإن هذه الدفعة، وهي جزء من حوالي 66 مليون جرعة اشترتها كوريا الجنوبية مباشرة من شركة الأدوية الأمريكية، ستصل إلى مطار إنتشون الدولي اليوم الأربعاء.وسوف ترفع هذه الدفعة من اللقاحات إجمالي ما تسلمته كوريا من شركة فايزر حتى الآن إلى 6 ملايين و350 ألف جرعة. ومن المقرر أن تتلقى كوريا الجنوبية سبعة ملايين جرعة خلال النصف الأول من هذا العام.وسوف يتم توزيع الشطر الأكبر من لقاحات فايزر على كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما، بالإضافة إلى أولئك الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما والذين تم استبعادهم من التطعيم بلقاحات أسترازينيكا نظرا لارتباطه بحدوث جلطات دموية نادرة، بمن في ذلك الجنود والعاملون الأساسيون.وحتى الآن، أمّنت كوريا، التي يبلغ عدد سكانها 52 مليون نسمة، لقاحات تكفي لما يقرب من 100 مليون شخص.