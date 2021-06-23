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كوريا تبلغ عن أول حالة من متلازمة الالتهاب المتعددة المرتبطة بفيروس كورونا

Write: 2021-06-23 10:21:23

كوريا تبلغ عن أول حالة من متلازمة الالتهاب المتعددة المرتبطة بفيروس كورونا

Photo : KBS News

قالت مصادر طبية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إنه تم تشخيص إصابة رجل يبلغ من العمر 38 عاما بمرض "متلازمة الالتهاب المتعددة"، المعروف اختصارا بـ"إم آي إس- سي"، في مركز سيول آسان الطبي في أواخر أبريل.

وتم الكشف عن الحالة مؤخرا من خلال ورقة بحثية في مجلة العلوم الطبية الكورية.

ويذكر أن المريض، الذي تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا في شهر مارس، قد عانى من آلام في المعدة وحمى لعدة أيام قبل زيارة غرفة الطوارئ في مركز سيول أسان الطبي.

وبعد ذلك أظهر تحسنا ملحوظا نتيجة للعلاج بالغلوبولين المناعي الوريدي، وعلاجات الستيرويد، وخرج يوم 10 مايو، بعد 13 يوما من دخوله المستشفى لأول مرة.

وقبل هذه الحالة، أبلغت كوريا الجنوبية عن خمسة تشخيصات بذلك المرض مرتبطة بفيروس كورونا، جميعها لدى أطفال.
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