كوريا تبلغ عن أول حالة من متلازمة الالتهاب المتعددة المرتبطة بفيروس كورونا

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قالت مصادر طبية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إنه تم تشخيص إصابة رجل يبلغ من العمر 38 عاما بمرض "متلازمة الالتهاب المتعددة"، المعروف اختصارا بـ"إم آي إس- سي"، في مركز سيول آسان الطبي في أواخر أبريل.وتم الكشف عن الحالة مؤخرا من خلال ورقة بحثية في مجلة العلوم الطبية الكورية.ويذكر أن المريض، الذي تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا في شهر مارس، قد عانى من آلام في المعدة وحمى لعدة أيام قبل زيارة غرفة الطوارئ في مركز سيول أسان الطبي.وبعد ذلك أظهر تحسنا ملحوظا نتيجة للعلاج بالغلوبولين المناعي الوريدي، وعلاجات الستيرويد، وخرج يوم 10 مايو، بعد 13 يوما من دخوله المستشفى لأول مرة.وقبل هذه الحالة، أبلغت كوريا الجنوبية عن خمسة تشخيصات بذلك المرض مرتبطة بفيروس كورونا، جميعها لدى أطفال.