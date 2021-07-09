صادرات كوريا تسجل زيادة بنسبة 14% في الأيام العشرة الأولى من يوليو

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وفقا لبيانات مبدئية صادرة عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الشحنات الخارجية للبلاد 15 مليارا و80 مليون دولار في الأيام العشرة الأولى من شهر يوليو الجاري، بزيادة قدرها 14.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.كما ارتفع متوسط الصادرات اليومية بنسبة 21.2%، مع انخفاض عدد أيام العمل بمقدار نصف يوم إلى 8 أيام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقفزت قيمة شَحنات أشباه الموصلات بـ 15.6%، والمنتجات النفطية بـ 54.2%، والسيارات بـ 19.3%، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية بـ 31.1%، فيما انخفضت قيمة صادرات الأجهزة الطرفية للكمبيوتر بنسبة 31.5%.وشهدت كوريا الجنوبية نموًّا في صادراتها إلى معظم شركائها التجاريين الرئيسيين، حيث ارتفعت الشاحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 32.2%، والاتحاد الأوربي بنسبة 26.9%، والشرق الأوسط بنسبة 17.8%.أما قيمة الواردات الكورية، فبلغت 19 مليارا و5 ملايين دولار في الأيام العشرة الأولى من يوليو، بزيادة قدرها 24.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.