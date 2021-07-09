صادرات منتجات المعلومات والاتصالات تشهد ارتفاعا خلال النصف الأول

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شهدت صادرات المنتجات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ارتفاعا كبيرا في النصف الأول من هذا العام.وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم الأربعاء إن حجم صادرات منتجات المعلومات والاتصالات بلغت 103.4 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام.ويعد هذا ثاني أكثر الصادرات حجما في التاريخ على أساس النصف الأول.وأرجعت الوزارة السبب في زيادة حجم صادرات منتجات المعلومات والاتصالات إلى دخول الاقتصاد العالمي في اتجاه التعافي، وزيادة الطلب على أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بسبب تسارع التحول الرقمي.وبلغ حجم صادرات منتجات المعلومات والاتصالات 19.3 مليار دولار في شهر يونيو الماضي، فيما بلغ حجم وارداتها 10 مليارات و570 مليون دولار، بزيادة قدرها 29.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما بلغ حجم الفائض الكوري في تجارة منتجات المعلومات والاتصالات 8 مليارات و730 مليون دولار.بهذا، شهد حجم الصادرات الكورية من منتجات المعلومات والاتصالات زيادة لـ13 شهرا متتالية منذ شهر يونيو من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على أساس شهر يونيو.وزادت صادرات أشباه الموصلات وشاشات العرض خلال النصف الأول من هذا العام، فيما انخفضت صادرات أجهزة الهواتف المحمولة.