كوريا الجنوبية تفوز بـ94% من الصفقات الدولية لبناء ناقلات الغاز في النصف الأول

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تَبَيَّن أن الطلب الدولي على بناء ناقلات الغاز الطبيعي المُسال ذات القيمة المضافة في النصف الأول من هذا العام قد شهد زيادة كبيرة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وأن الشركات الكورية قد فازت بأكثر من 90% من الصفقات الدولية لبنائها.وطبقا لتقرير صادر عن شركة "كلاركسون" البريطانية للأبحاث ذات الصلة، بلغ حجم الصفقات الدولية لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال 1.52 مليون طن في النصف الأول من هذا العام، بعد أن كان 360 ألف طن في العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن حجم الصفقات التي حصلت عليها الشركات الكورية وصل إلى 1.43 مليون طن، أي 94% من إجمالي حجم الصفقات.وقال التقرير إن حجم الطلبات الدولية لبناء ناقلات الغاز خلال الأسبوعين الأولين من شهر يوليو الجاري بلغ 600 ألف طن، وقد فازت الشركات الكورية بـ82% من هذه الطلبات.وكانت كوريا الجنوبية قد حصلت على 98% من الصفقات الدولية لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال عام 2018، و94% عام 2019، و72% في العام الماضي.ويبلغ متسوط سعر ناقلة الغاز الطبيعي المسال 190 مليون دولار على أساس شهر يونيو الماضي.