السيارات ذاتية القيادة تضرب شوارع سيول بدءا من أكتوبر

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من المقرر أن تشهد منطقة "سانغ آم" بسيول مركبات ذاتية القيادة للنقل التجاري على شوارعها في شهر أكتوبر القادم.وقالت حكومة بلدية العاصمة سيول اليوم الثلاثاء إن قانونًا يقضي بالترويج لتسويق المركبات ذاتية القيادة يدخل حيز التنفيذ اليوم.وبموجِب هذا القانون، سيتم السماح بإطلاق خدمات متنوعة باستخدام سيارات ذاتية القيادة للأغراض التجارية في أنحاء متفرقة من منطقة "سانغ آم".وتخطط بلدية سيول لتجنيد مشغلي المركبات ذاتية القيادة في أواخر شهر يوليو الجاري ليتم إطلاق الخدمات في منطقة "سانغ آم" اعتبارًا من شهر أكتوبر القادم.كما تخطط لتوسيع نطاق الخدمات ليشمل خدمات الحافلات ذاتية القيادة، وخدمات النقل للمعاقين في العام القادم.وقالت بلدية سيول إنها ستقدم دعمًا إداريًّا وماليًّا لإنشاء بنية تحتية رئيسية لخدمات المركبات ذاتية القيادة التجارية.