قانون للم شمل الأمريكيين الكوريين مع عائلاتهم في كوريا الشمالية

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أقر مجلس النواب الأمريكي بالإجماع مشروع قانون يهدف إلى تسهيل لم شمل الأمريكيين الكوريين بعائلاتهم المنفصلة في كوريا الشمالية.وتم النظر في قانون "إعادة توحيد الأسر المنقسمة"، الذي شارك في تقديمه النائبان "غريس مينغ" و"فان تايلور"، من قبل 415 نائبا شاركوا في التصويت أول من أمس الاثنين. وكانت تلك إعادة تقديم لمشروع القانون نفسه الذي أقره مجلس النواب في مارس من العام الماضي ولكن لم يقره مجلس الشيوخ.ويوجه مشروع القانون وزارة الخارجية للتشاور مع حكومة كوريا الجنوبية حول كيفية ترتيب لم شمل الأمريكيين الكوريين مع عائلاتهم الكورية الشمالية. كما يطلب من المبعوث الخاص للوزارة لشؤون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية تقديم تقرير حول سبل تحقيق لم الشمل بالفيديو.ويذكر أن الكوريتين قد عقدتا أكثر من 20 جولة من جولات لم شمل العائلات المشتتة بينهما منذ عام 2000، ولكن تم استبعاد الأمريكيين الكوريين الذين ليسوا من مواطني كوريا الجنوبية من هذا البرنامج.