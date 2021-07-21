الولايات المتحدة تشدد على التعاون الثلاثي القوي والفعال مع كوريا الجنوبية واليابان

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جددت وزارة الخارجية الأمريكية التأكيد على أهمية التعاون الثلاثي "القوي والفعال" بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان. وأوضح المتحدث باسم الوزارة "نيد برايس" هذا الموقف أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي عندما سئل عن الخلاف المتجدد بين سيول وطوكيو فيما يتعلق بقرار الرئيس "مون جيه إين" بعدم الذهاب إلى اليابان لحضور أولمبياد طوكيو الصيفية. ورفض "برايس" التعليق بشكل مباشر على زيارة "مون" وقمته الملغاة مع رئيس الوزراء الياباني، لكنه شدد على أهمية التعاون الثلاثي "القوي والفعال". وأضاف أن ذلك التعاون الثلاثي أمر بالغ الأهمية للأمن المشترك والمصالح المشتركة في الدفاع عن الحرية والديمقراطية، ودعم حقوق الإنسان، والدفاع عن تمكين المرأة، ومكافحة تغير المناخ، وتعزيز السلام والأمن الإقليميين والعالميين، وتعزيز سيادة القانون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي جميع أنحاء العالم. وعندما طُلب منه التعليق على قضية الاسترقاق الجنسي في زمن الحرب، قال "برايس" إن واشنطن شجعت منذ فترة طويلة كوريا الجنوبية واليابان على العمل معًا لحل القضايا المتعلقة بالتاريخ بطريقة تعزز تعافي العلاقات والمصالحة الثنائية. وأضاف أنه حتى في أثناء معالجة المسائل التاريخية الحساسة، يتوجب المضي قدما في التعاون بشأن الأولويات الإقليمية والدولية المشتركة.