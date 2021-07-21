الرئيس الإيراني يحث كوريا الجنوبية على حل قضية تجميد الأصول الإيرانية

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حث الرئيس الإيراني "حسن روحاني" كوريا الجنوبية على بذل جهود لتسوية قضية الأصول الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية.وقالت الحكومة الإيرانية إن "روحاني" تقدم بهذا الطلب يوم أمس الثلاثاء في أثناء تسلمه أوراق اعتماد سفير كوريا الجنوبية الجديد لدى طهران "يون كانغ هيون". وقال الرئيس الإيراني إنه يأمل في حل هذه القضية المؤسفة بسرعة، مؤكدا على أنه كان لها تأثير سلبي للغاية على العلاقات الثنائية وثقة الإيرانيين في كوريا الجنوبية. وأضاف "روحاني" أنه على الرغم من الوعود التي قطعتها كوريا الجنوبية، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة، كما أن إيران تواجه مشاكل في شراء المعدات الطبية والصيدلانية، وحتى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. وشدد على أن استخدام إيران لأموالها المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية هو حقها الواضح، معربا عن أمله في حل سريع للقضية الناجمة عن العقوبات الأمريكية "غير الشرعية".وكان قد تم تجميد حوالي سبعة مليارات دولار استخدمتها كوريا الجنوبية لشراء النفط الإيراني في بنكين كوريين جنوبيين منذ أن وضعت الولايات المتحدة البنك المركزي الإيراني على قائمة العقوبات في عام 2018.