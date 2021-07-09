عقد اجتماع بين نواب وزراء الخارجية الكوري والأمريكي والياباني اليوم في طوكيو

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عُقِد اجتماع تشاور يحضره نواب وزراء الخارجية الكوري "تشيه جونغ كون"، والأمريكية "ويندي شيرمان"، والياباني "موري داكيو" اليوم في العاصمة اليابانية طوكيو لأول مرة منذ حوالي 4 سنوات.شارك نواب وزراء البلدان الثلاث في الجولة الثامنة لاجتماع التشاور لنواب وزرائها الذي عُقد صباح اليوم في مقر وزارة الخارجية اليابانية. وكان آخر اجتماع لهم قد عقد في شهر أكتوبر من عام 2017.تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع انطلق في شهر أبريل من عام 2015 بحيث عقدت 4 جولات خلال عام 2016 إلا أنه لم يعقد إلا نادرا منذ انطلاق حكومة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".يشار إلى أن اجتماع اليوم جاء بقيادة الولايات المتحدة بمناسبة قيام نائبة وزيرها بجولة في شرق آسيا.أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بعد الانتهاء من الاجتماع بيانا قالت فيه إن البلدان الثلاث اتفقت على تعزيز التعاون الثلاثي في مكافحة تَغَيُّر المناخ، والتعامل مع جائحة كورونا، والتعافي الاقتصادي، وغيرها.كما قالت إن الاجتماع أكد من جديد على الإخلاص المشترك تجاه إخلاء الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، والانتباه إلى التهديدات النووية الكورية الشمالية، إلى جانب الاعتراض الواضح على الأعمال التي تضر بالنظام الدولي القائم على القواعد. كما شدد على ضرورة الحفاظ على الحرية والانفتاح في منطقتي المحيط الهندي والهادئ.ومن المقرر أن تزورَ نائبة الوزير الأمريكية كوريا وأن تَعقدَ الجولةَ التاسعة للحوار الإستراتيجي الكوري الأمريكي في سيول يوم 23 من هذا الشهر.