ارتفاع حالات العدوى الاختراقية إلى 647 حالة

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قال المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة أمس الأربعاء إن ما يقدر بنحو 647 شخصا ممن تلقوا التطعيم الكامل قد أصيبوا بعدوى فيروس كورونا المستجد، اعتبارا من الساعة 12 صباحا.وبذلك تضاعف عدد حالات العدوى الاختراقية بعد أن سجل 252 حالة في 8 يوليو.وكان غالبية حالات العدوى الاختراقية من بين الحاصلين على لقاح "يانسن" لشركة "جونسون & جونسون"، حيث شكلوا 364 حالة، وجاء لقاح "أسترازينيكا" في المرتبة الثانية بـ 148 حالة، ولقاح "فايزر" بـ 145 حالة.وأكدت السلطات الصحية أن 4 حالات فقط صنفت على أنها حالات خطيرة. ولم يتم تسجيل أي وفاة بين أصحاب العدوى الاختراقية حتى الآن.