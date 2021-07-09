المدن الكورية الكبيرة تعاني من ظاهرة الليالي الاستوائية

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شهدت المدن الكبيرة بما فيها سيول والمناطق الساحلية في كوريا ظاهرة الليالي الاستوائية ليلة أمس. كما شهدت المناطقُ الكورية الداخلية ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 38 درجة مئوية في نهار اليوم.قالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن بعض المناطق الكورية عانت من ظاهرة الليالي الاستوائية نتيجة لبقاء الحرارة المتراكمة خلال النهار مع تدفق الهواء الدافئ من الجنوب الشرقي ليلاً ليتم الحفاظ على أعلى من 25 درجة مئوية من أدنى درجات الحرارة خلال الليل.من ناحية أخرى، من المتوقع أن يصل استخدام الكهرباء اليوم إلى أعلى مستوى له في هذا الصيف نتيجة للحرارة الملتهبة.كما أن من المتوقع أن تنخفض الطاقة الكهربائية الاحتياطية التي تعني فائض إمدادات الطاقة، إلى أقل من 8 جيجاوات لتسجل أدنى مستوى لها خلال هذا الصيف أيضا.