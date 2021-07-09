اجتماع وزير الخارجية الكوري بنائبة وزير الخارجية الأمريكي

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التقى وزير الخارجية الكوري "جونغ وي يونغ" نائبة وزير الخارجية الأمريكي "ويندي شيرمان" التي تزور البلاد حاليا بعد وصولها إلى سيول أمس.التقى الطرفان في مقر وزارة الخارجية بسيول صباح اليوم، حيث تبادلا الآراء حول إجراءات متابعة مباحثات القمة الكورية الأمريكية الأخيرة، والقضايا الكورية والإقليمية والدولية.قالت وزارة الخارجية الكورية إن الجانبين أعادا التأكيد على هدف نزع أسلحة الدمار الشامل من شبه الجزيرة الكورية وإرساء السلام الدائم فيها الذي أكد عليه رئيسا البلدين في المباحثات التي عُقدت في شهر مايو الماضي، وتوافقا على ضرورة الدبوماسية والحوار من أجل تحقيق هذا الهدف.كما اتفق المسؤولان على متابعة التعاون الوثيق على مختلف المستويات للبلدين من أجل جر كوريا الشمالية إلى مائدة الحوار.بالإضافة إلى ذلك تبادلا الآراء حول مسألة ميانمار، وتغيُّر المناخ، وغيرهما من القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية، واتفقا على تعزيز التعاون بين البلدين.الجدير بالذكر أن نائبة وزير الخارجية الأمريكي كانت قد وصلت إلى البلاد مساء أمس بعد اختتام زيارتها إلى اليابان. ومن المتوقع أن تلتقي بعدد من كبار المسؤولين الكوريين في مجالي الدبلوماسية والأمن.ومن المتوقع أيضا أن تغادر البلاد غدا متوجهة إلى منغوليا. كما يُتَوَقَّع أن تذهب إلى مدينة "تينجين" بالصين يوم 25 من هذا الشهر لتلتقي بوزير الخارجية الصيني "وانغ إي" وغيره من المسؤولين الصينين.