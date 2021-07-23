شيرمان تؤكد أهمية التنسيق بين سيول وواشنطن بشأن التعامل مع بيونغ يانغ

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قالت "ويندي شيرمان" نائبة وزير الخارجية الأمريكي إنها ستؤكد على أهمية التنسيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن التعامل مع كوريا الشمالية، من أجل تحقيق إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.جاءت هذه التصريحات في كلمة ألقتها "شيرمان" في بداية الحوار الإستراتيجي التاسع بين نائبَي وزيري خارجية البلدين الذي عُقِد صباح اليوم الجمعة في سيول.وأعربت "شيرمان" عن تطلعاتها لمناقشة التحديات الإقليمية التي تتعارض مع مصالح كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وقد تُقَوِّض النظامَ الدوليَّ القائم على القواعد، وتم تفسير ملاحظتها على أنها تستهدف الصين.وأضافت أنها ستناقش مع الجانب الكوري سبل تعزيز التعاون بين البلدين في خلق وظائف جديدة في مجالات تَغيُّر المناخ والطاقة النظيفة.وأكدت أن التحالف بين سيول وواشطن يُعَدُّ ركيزة أساسية ليس فقط لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بل وأيضا للعالم أجمع.ومن جانبه، أكد النائب الأول لوزير الخارجية الكوري "تشيه جونغ كون" إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتواصلان دون انقطاع منذ تنصيب الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، مضيفا أن هذا التواصل المستمر يشير إلى رفع مستوى التحالف بين سيول وواشطن.وأعرب عن تطلعاته لتنفيذ إجراءات المتابَعَة لما تم التوصل إليه في القمة الكورية الأمريكية الأخيرة من خلال مناقشة التحالف، والتعاون الإقليمي والدولي، والوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية.