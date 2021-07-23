إعادة ربط خط الاتصالات الهاتفية بين الكوريتين بعد 13 شهرا من قطعه

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قامت الكوريتان اليوم الثلاثاء بإعادة ربط الخط الهاتفي للاتصالات بينهما بعد 13 شهرا من قطعه.وكانت كوريا الشمالية قد قطعت من جانب واحد جميع خطوط الاتصالات الساخنة بين الكوريتين يوم التاسع من شهر يونيو الماضي، احتجاجا على قيام بعض المنظمات الخاصة بالمنشقين الكوريين الشماليين بإرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ.وقال "بارك سو هيون" مساعد الرئيس لشؤون الاتصالات العامة في موجز صحفي عاجل اليوم إن الكوريتين اتفقتا على إعادة ربط الخط الهاتفي للاتصالات بينهما في الساعة العاشرة من صباح اليوم، حيث تم إجراء مكالمة هافتية بين الجانبين فور ربط الخط.وأضاف "بارك" أن قائدي الكوريتين قد أجريا اتصالات بينهما عدة مرات منذ شهر أبريل الماضي بشأن تحسين العلاقات بين البلدين، واتفقا من خلالها على إعادة ربط الخط الهاتفي للاتصالات، وإعادة الثقة المتبادلة في أسرع وقت ممكن.