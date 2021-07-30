محادثات هاتفية بين نواب وزراء خارجية والمبعوثين النووييين لسيول وواشنطن

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أجرى نواب وزراء الخارجية وكبار المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات هاتفية أمس الخميس، بعد استعادة خطوط الاتصال بين الكوريتين.ووفقا لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، فقد أجرى المبعوث النووي "نوه كيو دوك" والنائب الأول لوزير الخارجية "تشيه جونغ كون" محادثات هاتفية منفصلة مع نظيريهما الأمريكيين "سونغ كيم" و"ويندي شيرمان" أمس الخميس.وقالت الوزارة إن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول كيفية التعاون لتحقيق تقدم جوهري في نزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.وقد شددت كوريا الجنوبية على أهمية استمرار الحوار مع الشمال بعد استعادة خطوط الاتصال بين الكوريتين.وذكرت الوزارة أن الولايات المتحدة رحبت بتلك الخطوة ووصفتها بأنها تطور جيد، وأعادت تأكيد دعمها للحوار والمشاركة عبر الحدود.واتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات الوثيقة بشأن قضايا شبه الجزيرة على أساس الجهود الدبلوماسية المنسقة بين سيول وواشنطن.