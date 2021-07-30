شي جين بينغ يرد على رسالة كيم جونغ أون بمناسبة الذكرى المئوية للحزب الشيوعي الصيني

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بعث الرئيس الصيني "شي جين بينغ" برسالة إلى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" ردا على رسالة التهنئة التي أرسلها له "كيم" بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.وذكر التلفزيون المركزي في كوريا الشمالية اليوم الجمعة أن الرئيس الصيني "شي" قال في رسالته إن رسالة الزعيم "كيم" ترمز للعلاقات الودية بين قائدي البلدين، مؤكدا أن الصين ستحمي العلاقات الثنائية بين البلدين لمواجهة الوضع الدولي الجديد.وأضاف أن الصين ستلعب دورا فعالا في تنفيذ المهام الاشتراكية، وإسعاد الجماهير، وتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في البلدين.وأعرب "شي" عن تقديره لما قدمه الزعيم "كيم" من المواساة في رسالته للخسائر التي تعرضت لها بعض مناطق الصين بسبب الفيضانات.وكان "شي" و"كيم" قد تبادلا الرسائل يوم الحادي عشر من يوليو الجاري بمناسبة الذكرى الستين لمعاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين البلدين، جددا فيها عزمهما تعزيز العلاقات الودية الثنائية.وقام الزعيم "كيم جونغ أون" بزيارةِ النصب التذكاري للعلاقات الودية بين كوريا الشمالية والصين يوم الأربعاء الماضي، وقال إن العلاقات الحميمة مع الصين ستستمر جيلا بعد جيل.