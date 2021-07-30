المدعى العام السابق يون سوك يول ينضم إلى عضوية الحزب المعارض الرئيسي

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انضم المدعي العام السابق "يون سوك يول" اليوم الجمعة إلى عضوية حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، بعد شهر من الإعلان عن ترشحه لانتخابات الرئاسة القادمة.وقام "يون" بزيارة لنائب البرلمان "كوان يونغ سيه" في مقر الحزب المعارض الرئيسي في منطقة يو وي دو بسيول، وهو مسؤول عن تجنيد ساسة من خارج الحزب، وأعرب عن نيته الرسمية للانضمام إلى عضوية الحزب.وأضاف "يون" أنه مر شهر على انطلاق ممارسته الأنشطة السياسية، مؤكدا أنه سينضم إلى عضوية الحزب المعارض الرئيسي، ويتنافس في سباق انتخاب مرشح للحزب لانتخابات الرئاسة من مراحله الأولى، ليتمكن الحزب من تَسَلُّم السلطة في الانتخابات القادمة، وهو ما سيؤدى إلى حصول الحزب المعارض الرئيسي على المزيد من التأييد من الناخبين.ومن جانبه، أعرب نائب البرلمان "كوان" عن ترحيبه الحار بانضمام المدعي العام السابق "يون" إلى عضوية الحزب.