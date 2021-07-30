الرامية أن سان تفوز بالميدالية الذهبية الثالثة لها في أولمبياد طوكيو

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فازت الرامية الكورية الجنوبية "أن سان" بثالث ميدالية ذهبية لها في أولمبياد طوكيو.وفي المباراة النهائية لمنافسات الرماية بالقوس والسهم للسيدات التي أقيمت في "يومينو بارك" اليوم الجمعة، تغلبت "أن" على "إيلينا أوسيبوفا" من اللجنة الأولمبية الروسية بنتيجة 6-5، لتصبح أول رامية على الإطلاق تفوز بثلاث ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية.وقد فازت اللاعبة البالغة من العمر 20 عاما في وقت سابق بالذهبية في منافسات الفرق المختلطة التي أضيفت إلى الأولمبياد لأول مرة هذا العام، كما فازت بذهبية منافسات فرق السيدات أيضا.وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها كوري جنوبي بثلاث ميداليات ذهبية في دورة أولمبية صيفية واحدة. وقد حصل كل من المتزلجين الكوريين الجنوبيين "آن هيون سو" و"جين سون يو" على ثلاث ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في تورين لعام 2006.وبعد فوز "أن"، تقترب كوريا الجنوبية من إحراز جميع الميداليات الذهبية الخمس في منافسات الرماية في طوكيو. ومن المقرر أن يواجه "كيم وو جين" اللاعب الماليزي "خير أنور محمد" في دور الـ 16 غدا السبت.وقد خرج كل من "كيم جي ديوك" و"أوه جين هيك" من دور الـ 32 في منافسات الرماية الفردية للرجال.