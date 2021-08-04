هزيمة فريق البيسبول الكوري الجنوبي أمام اليابان في الدور نصف النهائي

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خسرت كوريا الجنوبية أمام اليابان بنتيجة 5-2 في الدور نصف النهائي من بطولة البيسبول الأولمبية اليوم الأربعاء.وتعرض فريق كوريا الجنوبية، حامل اللقب، لهزيمة مريرة أمام منافسه اللدود في نهاية الشوط الثامن من المباراة التي أقيمت على ملعب "يوكوهاما" بمحافظة "كاناغاوا" باليابان.وعلى الرغم من الخسارة، فلا يزال أمام كوريا الجنوبية الفرصة في الحصول على الميدالية الذهبية، حيث ستواجه الولايات المتحدة غدا الخميس في الساعة 7 مساء لتحديد الفريق الذي سيواجه اليابان في المباراة النهائية التي ستقام السبت المقبل.وإذا خسرت كوريا الجنوبية أمام الولايات المتحدة، فسوف تواجه جمهورية الدومينيكان في مباراة الميدالية البرونزية التي ستقام يوم السبت المقبل أيضا.