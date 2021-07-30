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سيول تعاني من ظاهرة الليالي الاستوائية خلال 20 يوما

Write: 2021-08-05 12:44:38Update: 2021-08-05 14:46:10

سيول تعاني من ظاهرة الليالي الاستوائية خلال 20 يوما

Photo : YONHAP News

سجل عدد أيام الليالي الاستوائية في سيول خلال هذا الصيف 20 يوما.
صرحت هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم بأن أدنى درجات الحرارة في سيول ليلة أمس بلغت 26.5 درجة مئوية بحيث تعرضت العاصمة لظاهرة الليالي الاستوائية. وبهذا، بلغ عدد أيام الليالي الاستوائية في سيول منذ الشهر الماضي 20 يوما إجماليا.
علاوة على ذلك شهدت جزيرة "جيجو" الظاهرة لمدة 29 يوما، ومدن "إينتشون" و"بوسان" و"يوسو" لمدة 21 يوما.
يُشار إلى أن ظاهرة الليالي الاستوائية تشير إلى ظاهرة ارتفاع الحد الأدنى لدرجات الحرارة لأكثر من 25 درجة مئوية خلال الليل.
نصحت الهيئة الناس بالاستعدادات مُسَبَّقًا حتى لا يكون هناك أي ضرر للصحة والثروة الحيوانية ومصائد الأسماك بسبب موجة الحرارة الملتهبة التي تستمر لفترات طويلة.
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