جماعات التعاون الاقتصادي بين الكوريتين تسعى إلى مساعدة المتضررين بكورونا في كوريا الشمالية

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أعربت الجماعات المدنية المُكوَّنة من المستثمرين الكوريين الجنوبيين في التعاون الاقتصادي بين الكوريتين عن نية مساعدة السكان الكوريين الشماليين الذين يواجهون صعوبات ناتجة عن جائحة كورونا والفيضانات المائية الأخيرة.صرحت لجنة تفعيل التعاون الاقتصادي بين الكوريتين أمس بأنها تبدأ في تنفيذ حركة مساعدة السكان الكوريين الشماليين، مضيفة أنها ستمول مبلغ المساعدة باستخدام أموالها الذاتية وتنظيم حملات لجمع التبرعات.ومن المتوقع أن يشارك في الحركة مؤتمر التبادلات الاقتصادية المدنية بين الكوريتين، ومعهد التعاون الاقتصادي بين الطرفين، واتحاد الشركات المستثمرة في جبل كوم كانغ، واتحاد جبل كومكانغ للشركات، واتحاد رجال الأعمال للتعاون الاقتصادي بينهما.ولكن قال الجانب الكوري الشمالي إنه لن يقبل أي مساعدة خارجية، ولهذا فمن غير المؤكد أن يتم تقديم المساعدة بالفعل.وعندما تعرض الجانب الكوري الشمالي للفيضانات في فصل الصيف من العام الماضي، أعربت حكومة الجنوب عن نية الدعم الإنساني، ولكن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" صرح بأنه لن يقبل دعما من الخارج. وفي المناسبات العديدة بما فيها مؤتمر الحزب الحاكم الذي عُقد في بداية هذا العام تم تكرار هذه الرغبة.من ناحية أخرى، تخطط وزارة التوحيد الكورية الجنوبية لعقد اجتماع للجنة التبادل والتعاون بين الكوريتين قريبا من أجل مراجعة حجم وطرق دعم مختلف مشروعات التعاون الإنساني مع الشمال التي ستنفذها الجماعات المدنية الكورية الجنوبية في الفترات القادمة.