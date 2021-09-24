الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن تطلعه لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية

Photo : YONHAP News

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" عن تطلعاته لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الثلاثين على انضمام الكوريتين إلى الأمم المتحدة.واحتفالا بهذه المناسبة، كتب الأمين العام للأمم المتحدة تغريدة على تويتر مساء أمس قال فيها إنه يتطلع إلى إحلال السلام والازدهار لجميع سكان شبه الجزيرة الكورية.يذكر أن الكوريتين كانت قد انضمتا إلى الأمم المتحدة في آن واحد يوم 17 سبتمبر 1991، بحيث أصبحت كوريا الشمالية الدولة العضو رقم 160 بينما أصبحت كوريا الجنوبية الدولة العضو رقم 161.وبعد مرور 30 عاما على انضمام كوريا الجنوبية إلى الأمم المتحدة، والتي كانت تتلقى مساعدات من المنظمة الدولية في أعوام الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي أصبحت الآن من الدول القيادية في مجال التنمية الاقتصادية وتحقيق الديمقراطية بعد تجاوزها صفوف الدول المتوسطة، كما تقوم بدور رئيسي في اتخاذ قرارات الأمم المتحدة من خلال المشاركة الفعالة في مجال المساهمة المالية، والمشاركة في أنشطة حفظ السلام، كما تم اختيار وزير خارجيتها السابق لمنصب الأمين عام للأمم المتحدة في عام 2006، وظلت تبذل جهودا للحصول على عضوية المنظمات الدولية الأخرى.