بايدن يؤكد على التزامه بالجهود الدبلوماسية لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية

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أكد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" مجددا على مساعيه للدبلوماسية الجادة والمستمرة لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل.وأضاف "بايدن" في خطاب أمام الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه يسعى لإحراز تقدم ملموس في الوعود العملية والخطط القابلة للتحقق من أجل تحسين جودة حياة الكوريين الشماليين.وقال إن الحكومة الأمريكية ستقوم بإعادة بناء تحالفاتها وإحياء مشاركاتها والإقرار بأنها أساسية لأمن الولايات المتحدة وازدهارها الدائمين، موضحا أن اهتمام الولايات المتحدة بدأ يتركز على منطقة المحيطين الهندي والهادئ.كما أكد الرئيس الأمريكي على أن بلاده لا تسعى إلى حرب باردة جديدة، مشيرا في الوقت نفسه إلى الوقوف في وجه محاولات الدول القوية للهيمنة على الدول الضغيفة.ومن جانبه، قال الرئيس الصيني "شي حين بينغ" في خطاب عبر الفيديو خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء إنه لا ينبغى لدولة ما أن تحكم على دولة أخرى دون جدوى، وأن الديمقراطية ليست مقصورة على دولة معينة.