زيادة في عدد البلاغات عن إساءة معاملة الأطفال في عيد تشوسوك

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اتضح أن عدد البلاغات حول إساءة معاملة الأطفال والعنف المنزلي في فترة عيد تشوسوك قد ارتفع هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي.وصرحت هيئة الشرطة الكورية بأن عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها عبر الهاتف زاد بـ11.8 % خلال فترة إجازة العيد التي استمرت 5 أيام، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وكانت نسبة البلاغات عن الجرائم عبر الهاتف متساوية مع نسبة العام الماضي، لكن نسبة الإبلاغ عن حالات العنف الأسري زادت بمعدل 3.6% يوميا، بينما زادت نسبة الإبلاغ عن إساءة معاملة الأطفال بمعدل 60% يوميا.وقال مسؤول في الهيئة إن السبب في ذلك يرجع إلى توجه الناس للإبلاغ حتى في حالة وجود قدر قليل من الشكوك في حدوث عنف أسري، وذلك بالتوازي مع الاهتمام الكبير بقضية العنف المنزلي وإساءة معاملة الأطفال.من ناحية أخرى، قالت الشرطة إن حجم المرور في فترة العيد هذا العام زاد بمعدل أعلى من 10% يوميا بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، إلا أن عدد حالات الحوادث المرورية انخفض بنسبة 21 % هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي.أما عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية فقد انخفض هذا العام ليبلغ 26 حالة وفاة بعد أن كان قد بلغ 34 حالة في العام الماضي.وأوضحت الشرطة أن فترة العيد هذا العام لم تشهد أي وفاة ناتجة عن قيادة السيارات بعد شرب الخمر لأول مرة منذ عام 1976.