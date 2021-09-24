السلطات الصحية الكورية تعلن قريبا عن خطط التطعيم في الربع الرابع

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من المقرر أن تعلن السلطات الصحية في كوريا الجنوبية خلال الأسبوع القادم عن خطط التطعيم ضد فيروس كورونا في الربع الرابع من هذا العام، حيث سيتم تطعيم المراهقين والنساء الحوامل والذين لم يتلقوا التطعيم بعد.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الخميس إن الإعلان المقرر بعد ظهر الاثنين سيشمل أيضا خطة تقديم الجرعات المعززة.وتجري الحكومة الكورية حاليا محادثات مع الهيئات ذات الصلة، بعد أن نصحت لجنة من الخبراء الشهر الماضي بإدراج النساء الحوامل والمراهقين بين 12 و17 عاما في برنامج التطعيم.وأوصت اللجنة أيضا باستخدام جرعات التعزيز للأشخاص الذين مضى على تطعيمهم بالكامل ستة أشهر، لكنها قالت إن الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة يمكنهم تلقي جرعات التعزيز في نهاية تلك المدة.وقال فريق العمل الحكومي المسؤول عن اللقاحات إنه يدرس توفير جرعات التعزيز بدءا بكبار السن في المجموعات المعرضة لخطر العدوى، والذين تلقوا جرعتين خلال النصف الأول من هذا العام.ونصح مجلس استشاري تابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية بتقديم جرعة ثالثة للذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما والذين لديهم احتمالية عالية لتطور إصابتهم بالفيروس إلى حالة خطيرة.