الرئيس مون يعود إلى الوطن بعد اختتام زيارته إلى الولايات المتحدة

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عاد الرئيس "مون جيه إين" إلى بلاده أمس الخميس، بعد رحلة استغرقت خمسة أيام إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وخلال الزيارة، حضر "مون" حفل افتتاح حدث لحظة أهداف التنمية المستدامة، وتعهد بأن تشارك سيول بفعالية في الجهود المبذولة لمعالجة قضايا البيئة والقضايا العالمية الأخرى.وكرر "مون" دعوته إلى إنهاء الحرب الكورية رسميا في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، واقترح أن تقوم الكوريتان والولايات المتحدة، وربما مع انضمام الصين أيضا، بإصدار مثل هذا الإعلان.وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة، عقد "مون" محادثات قمة ثنائية مع قادة بريطانيا وسلوفينيا وفيتنام.كما أجرى "مون" محادثات مع الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" "ألبرت بورلا"، وحضر حفل توقيع مشاركة اللقاحات العالمية بين سيول وواشنطن.وفي هاواي، زار "مون" المقبرة التذكارية الوطنية لمنطقة المحيط الهادئ، ومنح أوسمة تكريم لمهاجرَين كوريين راحلين، تقديرا لنضالهما من أجل الاستقلال خلال حقبة الحكم الاستعماري الياباني لكوريا.