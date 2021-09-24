وزارة التوحيد تصف بيان شقيقة الزعيم الكوري الشمالي بأنه ذو مغزى

Photo : KBS News

قيمت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية عرض كوريا الشمالية بإعادة فتح الحوار بين الكوريتين لإجراء مناقشات بناءة على أنه "ذو مغزى".وكانت "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد أصدرت بيانا أول من أمس السبت قالت فيه إن بيونغ يانغ منفتحة على إجراء مناقشات قمة جديدة بين الكوريتين، وإعلان نهاية رسمية للحرب الكورية، وإعادة تأسيس مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين، إذا أمكن ضمان الاحترام المتبادل.وفي تقييمها للبيان على أنه ذو مغزى، شددت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية أمس الأحد على ضرورة استعادة خطوط الاتصال بين الكوريتين أولا لضمان التواصل السلس والمستقر لمثل هذه المناقشات.وأعربت الوزارة عن أملها في أنه إلى جانب الاستعادة السريعة لخطوط الاتصال بين الكوريتين، تستأنف سلطات الكوريتين الحوار ومناقشة الحلول لمختلف القضايا المعلقة.