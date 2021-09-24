تدشين ثالث غواصة محلية الصنع في كوريا الجنوبية

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سيتم تدشين غواصة جديدة كورية الصنع تحمل اسم "شين تشيه هو" في مراسم إطلاق تقام اليوم الثلاثاء.وتعد الغواصة "شين تشيه هو" الثالثة من نوعها التي يتم توصميمها وبناؤها بتكنولوجيا كورية، بعد الغواصة "دوسان آن تشانغ هو" الأولى، والغواصة "آن مو" الثانية.ويبلغ وزن الغواصة الجديدة 3 آلاف طن، ويصل طولها إلى 83.5 متر وعرضها 9.6 متر، وتصل سرعتها القصوى إلى 37 كيلومترا في الساعة، وهي مجهزة بـ6 أنابيب لإطلاق صواريخ باليستية، وغيرها من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك الألغام والطوربيدات والصواريخ الموجهة.ويمكن للغواصة أن تغوص تحت الماء لعدة أسابيع دون أن تطفو على سطح الماء.وكانت كوريا الجنوبية قد أجرت تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ باليستي من غواصة يوم الخامس عشر من سبتمبر الجاري، لتصبح بذلك سابع دولة على مستوى العالم تمتلك هذه التكنولوجيا المتطورة.وسيتم تسليم الغواصة "شين تشيه هو" إلى سلاح البحرية الكوري في عام 2024، بعد خضوعها لتشغيل تجريبي.