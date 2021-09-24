واشنطن تدين التجرية الصاروخية وتدعو بيونغ يانغ للحوار

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أدانت الولايات المتحدة التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء، وطالبت في الوقت نفسه بيونغ يانغ بالانخراط في حوار.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أصدرته اليوم إن الولايات المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا، مؤكدة أن هذه التجربة الصاروخية تشكل انتهاكا للقرارات العديدة التي تبناها مجلس الأمن الدولي، وتشكل أيضا تهديدا للدول المجاورة وللمجتمع الدولي.وأضافت أنها ما زالت ملتزمة بمقاربة دبلوماسية تجاه كوريا الشمالية، ودعت بيونغ يانغ للانخراط في حوار.وكانت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قد أعلنت أنه تم رصد قذيفة، يتوقع أنها صاروخ قصير المدى، أطلقت من منطقة "جا كانغ دو" في كوريا الشمالية تجاه البحر الشرقي في الساعة السادسة و40 دقيقة من صباح اليوم.