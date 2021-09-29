استمرار الخلافات الحزبية حول تعديلات قانون التحكيم الإعلامي

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عقدت الأحزاب السياسية الكورية مناقشات متعددة يوم أمس الثلاثاء بشأن التنقيحات المثيرة للجدل لقانون التحكيم الإعلامي، لكن الخلافات فيما بينها ظلت مستمرة.وعقد زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم "يون هو جونغ" محادثات مع نظيره من حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي "كيم جي هيون"، مساء أمس الثلاثاء، بعد جلسة مماثلة في وقت سابق من اليوم، لكنهما لم يتمكنا من التوصل إلى حل وسط. ومن المقرر أن يستأنف الجانبان المناقشات بينهما في الساعة 11:30 من صباح اليوم الأربعاء قبل انعقاد الجلسة الكاملة للبرلمان المقرر أن تبدأ في الساعة 2 بعد الظهر.ويسعى الحزب الحاكم إلى تمرير التنقيحات خلال هذه الجلسة، وهي الجلسة العامة الأخيرة في هذا الشهر.وقالت مصادر مطلعة إن الحزب الحاكم قدم بعض التنازلات بشأن البنود المتعلقة بالتعويضات العقابية ضد الأخبار المزيفة، لكن حزب "قوة الشعب" طالب بإلغاء تلك البنود بالكامل.