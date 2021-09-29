تسجل 2885 إصابة بفيروس كورونا في كوريا

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سجلت كوريا الجنوبية أعلى مستوى قياسي من عدد حالات الإصابة بفيروس كورون، مع استمرار الارتفاع في عدد الحالات الجديدة بعد عطلة عيد الحصاد "تشوسوك". وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن الإصابات الجديدة المكتشفة طوال يوم أمس الثلاثاء بلغت ألفين و885 حالة، مما رفع من عدد الحالات المتراكمة في البلاد إلى 308 آلاف و725 حالة. وكان الرقم المسجل بالأمس هو الأكبر بالنسبة لأيام الثلاثاء منذ بدء تفشي الوباء في يناير من العام الماضي، وثاني أعلى مستوى بعد أعلى مستوى على الإطلاق بلغ ثلاثة آلاف و271 حالة تم تسجيلها يوم السبت الماضي. ويذكر أنه لليوم السادس على التوالي، شهدت كوريا ارتفاعا قياسيا في الحصيلة اليومية. وكان الرقم القياسي السابق هو ألفين و221 حالة، وقد تم الإعلان يوم 11 أغسطس. ومع متوسط يومي في الأسبوع الماضي يبلغ حوالي 2500، تشعر السلطات الصحية بالقلق من أن إجازتين مدتهما ثلاثة أيام في الشهر القادم سيؤديان لانتشار العدوى من خلال السفر عبر البلاد. ومن بين الحالات الجديدة، كانت هناك 2859 حالة إصابة محلية المصدر، بينما تم اكتشاف 26 حالة بين الوافدين من الخارج. واستحوذت منطقة العاصمة الكبرى على 76,6% من إجمالي عدد الحالات المحلية، حيث أبلغت عن ألفين و190 حالة، بما في ذلك ألف و50 حالة في مدينة سيول، و989 في مقاطعة كيونغ كي. وأضافت المناطق خارج العاصمة 669 حالة، من بينها 108 في "ديغو"، و88 في مقاطعة شمال كيونغ سانغ. وتم الإبلاغ عن عشر حالات وفاة أخرى، ليرتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في كوريا إلى 2474، وبلغ معدل الوفيات 0,8%. كما ارتفع عدد المصابين بالفيروس من المرضى ذوي الأمراض الخطيرة بسبع حالات عن اليوم السابق، ليصل إلى 331.