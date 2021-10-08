مون يتعهد بأن تصبح كوريا الجنوبية رائدة في اقتصاد الهيدروجين

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قال الرئيس "مون جيه إين" إن كوريا الجنوبية ستبذل قصارى جهدها لتصبح رائدة في اقتصاد الهيدروجين على مستوى العالم.وأدلى "مون" بذلك التصريح في مدينة إنتشون أمس الخميس، في أثناء إطلاعه على الإجراءات التي اتخذتها الوكالات الحكومية والقطاعات الصناعية ذات الصلة، وأشار إلى أن التحول إلى الاقتصاد القائم على الهيدروجين من الاقتصاد القائم على الكربون هو "توجه لا رجعة عنه".وقال الرئيس إن الهيدروجين طاقة مكملة لحقبة الحياد الكربوني، مشيرا إلى أن دول العالم تسعى لريادة السوق بينما تزداد المنافسة بين الشركات العالمية احتداما، حيث يُتوقع أن تبلغ قيمة سوق الهيدروجين على مستوى العالم 12 تريليون دولار بحلول عام 2050.وأضاف مون أن كوريا الجنوبية تقود العالم في العديد من المجالات المتعلقة بالهيدروجين، وخاصة مركبات الهيدروجين وخلايا الوقود، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الدعم النشط من الحكومة والاستثمار من القطاع الخاص.وقال إنه في أثناء محاولتها تعزيز موقعها في هذه المناطق التي كان لكوريا اليد العليا فيها، ستسعى الدولة أيضا إلى إدراك الآخرين بسرعة في المجالات الأخرى ذات الصلة.