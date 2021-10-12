مستشار الأمن القومي الكوري يناقش مع الولايات المتحدة إعلان إنهاء الحرب

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قال مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية، "صوه هون"، أمس الاثنين، إنه يعتزم مناقشة إعلان إنهاء رسمي للحرب الكورية وقضايا أخرى مع المسؤولين الأمريكيين.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مستشار الأمن القومي لدى المكتب الرئاسي الكوري للصحافيين في مطار "رونالد ريغان" الوطني في واشنطن، أمس الاثنين، لدى وصوله إلى الولايات المتحدة. وأوضح "صوه" أنه بعد استعادة قنوات الاتصال بين الكوريتين، فإنه يعتقد أن الوقت قد حان الآن لفحص الوضع الحالي للعلاقات بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة وإجراء مشاورات في هذا الصدد.وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستقدم ردا إيجابيا بشأن إعلان إنهاء الحرب، قال "صوه" إن هذه القضية من بين البنود المطروحة للنقاش مع الولايات المتحدة، خلال لقائه مع نظيره الأمريكي "جيك سوليفان" في واشنطن، اليوم الثلاثاء.ومن المتوقع أن يناقش "صوه" خلال زيارته سبل استئناف الحوار بين الكوريتين، وكذلك بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وتمهيد الطريق لاستئناف مفاوضات نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.