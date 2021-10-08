تعادل كوريا الجنوبية وإيران في تصفيات كأس العالم

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تعادل المنتخب الكوري أمام نظيره الإيراني 1-1 أمس الثلاثاء في المباراة التي جمعتهما على استاد "آزادي" في طهران ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لعام 2022 .وسجل النجم الكوري "سون هونغ مين" هدف التقدم للمنتخب الكوري في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني من المباراة، لكن المهاجم الإيراني "علي رضا جهان بخش" رد عليه بهدف التعادل في الدقيقة الحادية عشرة من الشوط الثاني.وواصل المنتخب الكوري هجومه على مرمى المنتخب الإيراني، لكنه لم يتمكن من إحراز هدف إضافي، وانتهت المبارة بالتعادل.بهذا احتفظ المنتخب الكوري بمركزه الثاني في المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، فيما احتفظ المنتخب الإيراني بصدارة المجموعة برصيد 10 نقاط.وسيلتقى المنتخب الكوري مع نظيره الإماراتي يوم الحادي عشر من نوفمبر، ومع نظيره العراقي يوم السادس عشر.